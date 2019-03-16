Başkan Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Tekirdağ mitinginde dün Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. 49 kişinin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristin daha önce İstanbul'a geldiğini belirten Başkan Erdoğan, "Cani İstanbul'a gelmiş. Çalışmalar yapılıyor, bunun bağlantısı nerelerde var? Ortaya çıkaracağız. Yeni Zelanda'dan da bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Kuru kuruya, yatsın bir müddet sonra çıksın, olmaz öyle şey. Bu bir katliam, bunun hesabının sorulması lazım. Yarın aynı bedeli Yeni Zelanda da öder." dedi.

"Sizlerin buradaki varlığı Yeni Zelanda'daki teröristi bile rahatsız etmiş"

Başkan Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Tekirdağ kadim bir Türk yurdudur. Tekirdağ, ülkemizin topraklarının tamamı Avrupa'da olan üç şehrinden biridir. Sizin temsil ettiğin değerler, Müslümanları katleden teröristin bile zoruna gitmiş. Bu katliamda kullandığı silahını da, İkinci Viyana Kuşatması'nın tarihinden Haçlı'nın zalim isimlerine kadar bilinen tüm Türk ve Müslüman düşmanlarıyla süslemiş...

Bildiride de "Boğaz'ın batısına geçerseniz sizi öldüreceğiz. İstanbul'a geleceğiz, tüm camileri minareleri yıkacağız" diye zırvalamış. Be namussuz, Yeni Zelanda nire, İstanbul nire... Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki katil, bir cani Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla harekete geçirilebiliyor?

BU OYUNLARA GELMEYELİM, BUNLARIN HEPSİ TEZGAH

Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız. Bunun siyaset dilini de çok iyi biliriz.

CANİ İSTANBUL'A GELMİŞ, BAĞLANTILARINI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

Cani İstanbul'a gelmiş. Çalışmalar yapılıyor, bunun bağlantısı nerelerde var? Ortaya çıkaracağız. Yeni Zelanda'dan da bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Kuru kuruya, yatsın bir müddet sonra çıksın, olmaz öyle şey. Bu bir katliam, bunun hesabının sorulması lazım. Yarın aynı bedeli Yeni Zelanda da öder.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki cami saldırılarından Müslümanları sorumlu tutan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert cevap!



VERİLEN MESAJLAR İLK DEĞİL

Yeni Zelanda'daki saldırı ve onun üzerinden bize verilen mesajlar ilk değil. Hatırlayınız, İstanbul'un sokaklarına "Zulüm 1453'te başladı" yazıları Gezi olaylarında yazıldı mı? Başlarında Bay Kemal'in olduğu bu Geziciler neyi kast ediyorlardı?

15 Temmuz darbe girişimini birileri alkışlarla karşılamış, başarısız olunca da 'kontrollü darbe' diyerek işi tersine çevirmeye çalışmıştır. Kimdi bu? Bay Kemal. Madem kontrollü darbeydi de Yenikapı'ya niye geldin Bay Kemal?