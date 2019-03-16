‘Batı teşvik etti’

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, Yeni Zelanda'da cami katliamını gün boyu yayımladığı mesaj ve yaptığı konuşmalarla kınadı:(Beril Dedeoğlu'nun cenaze töreninde) Dünyada yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaştı. Katilin temsil ettiği anlayışın Batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır. Şayet derhal önlem alınmazsa felaket haberlerine yenilerinin eklenmesi kaçınılmazdır.(Gaziantep mitinginde) Yaralı 3 Türk'ten biriyle görüştüm.Bu alçak, bu katil bildiri yayımlamış. Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alıyor. Neymiş, Boğaz'ın batısına geçmeyecekmişiz, yani Avrupa yakasına. Yoksa İstanbul'a gelip hepimizi öldürüp, bizleri topraklarımızdan sürer, Ayasofya'yı minarelerden kurtarırlarmış.Sen hangi milletle konuşuyorsun, senin her yerin bomba olsa ne yazar. Sen orada ibadette olan o masum Müslümanları buldun, onları taradın. Terbiyesiz, adi, alçak, sen kolayı seçtin. Birileri bizim ezan ve bayrak hassasiyetimizi kendince küçümsemeye ve çarpıtmaya çalışıyor.Bu ifadeler kafalarda ve kalplerde yaşatılan heveslerin ifadesidir. Biz işte bunun için şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımıza, onların okunduğu camilerimize, minarelerimize, istiklalimizin sembolü olan bayrağımıza böylesine sıkı sıkıya sarılıyoruz.Bu can bu bedende oldukça kimse Ayasofya'nın minarelerini indiremez.