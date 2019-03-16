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isteyecek bizler yapacağız”

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019
“Beyoğlu isteyecek bizler yapacağız”
AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, projelerini SABAH'a anlattı. "Beyoğlu isteyecek biz de imkanlarımız doğrultusunda bunları yerine getireceğiz" diyen Yıldız Haliç Port ve Galata Port projelerini yeni dönemde hayata geçireceklerini, Şişhane'den başlayıp Çağlayan'a kadar metro hattı yapacaklarını dile getirdi. Kasımpaşa'ya içinde bin kişilik nikah salonunun da olacağı hükümet binası yapacaklarını kaydeden Haydar Ali Yıldız, Okmeydanı yenileme projesini de farklı bir anlayışla gerçekleştireceklerini anlattı. Yıldız "Kimse evinden başka yere gitmeyecek. Tapu alırken sunulan uzlaşma metnini artık vatandaş imzalamak zorunda kalmayacak. Ada bazlı dönüşüm yapacağız " ifadelerini kullandı.
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