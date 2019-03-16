Furkan’a son görev

BUGÜN NELER OLDU

FurkanKocaman (21) için ilk tören Polonya'daki Türkiye Varşova Büyükelçiliği'nde düzenlendi. Törende Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül "Geleceği son derece parlak, ülkesine, vatanına hayırlı, pırıl pırıl bir genci kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Bugün burada efendi, vatanperver, yüreğinde Türkiye sevgisini yaşatan pırıl pırıl bir insanı uğurluyoruz. Bir hain, bir meczup FURKAN'ı geleceksiz, ailesini, sevenlerini onsuz bıraktı. Polonya'daki Türk toplumu olarak kırgınız, kızgınız, infial içindeyiz" dedi. Cenaze İstanbul aktarmalı olarak Sağlık Bakanlığı'na ait jetle Konya'ya gönderildi. Cenazeyi Konya Havalimanı'nda anne-baba Ayşegül- Celalettin Kocaman gözyaşları içinde karşıladı. Cenaze, Karatay'daki babaevine getirildi. Alınan helallik sırasında anne "Cennet kuşum, yavrum benim. Hakkım helal olsun" diye gözyaşı döktü. Ardından da cenaze Meram'daki Hacı Fettah Mezarlığı'na getirildi. Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla birlikte yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Cenaze cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.