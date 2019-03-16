Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İran'dan İİT'ye olağanüstü toplantı çağrısı

İran'dan 'ye olağanüstü toplantı çağrısı

Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın () 'daki terör saldırısı ve 'deki gelişmelerle ilgili olağanüstü toplanmasını istedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019 21:53 Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 21:53
İran'dan İİT'ye olağanüstü toplantı çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Bakan Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü.

Yeni Zelanda canisinin silahının üzerindeki detaylar belli oldu! Türk düşmanı, islamofobik...

Görüşmede Zarif, İİT Dönem Başkanı olarak Türkiye'den, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını ve Müslümanların öldürülmesini kınamasını, İslam ülkelerinin de bu katliama uygun tepkiyi göstermesini istedi.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİNDE 100 NOKTAYA HAVA SALDIRISINDA BULUNDU

Bakan Zarif, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı ve İsrail askerlerinin Filistin'deki Müslüman camilerine yönelik hakaretlerine karşı İİT'nin liderler ya da dışişleri bakanları düzeyinde acil ve olağanüstü toplanması çağrısında bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İran'dan İİT'ye olağanüstü toplantı çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN