BUGÜN NELER OLDU

AKParti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, Kadıköy'ü tekrar eski huzurlu ve ayrıcalıklı günlerine dönüştürmek için 66 dev proje hazırladıklarını söyledi. "Kadıköy'ü kadın dostu kent yapacağız" diyen Yavuz "Bence şehirlere kadın eli değmesinin vakti geldi de geçiyor bile" diye konuştu. Kadıköy'de imar artışına izin vermeyeceklerini ve binalara kat sınırı getireceklerini de kaydeden Yavuz, Bağdat Caddesi'nin altına 4 katlı tünel otopark inşa edeceklerini belirtti. Fenerbahçe Stadyumu etrafında maçlar sırasında trafik yoğunluğu oluştuğunu da belirten Yavuz "Taraftarları Kadıköy İskele'den stadyuma tekneyle taşıma projemiz var" dedi.