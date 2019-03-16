O ses Türkiye birincisi Ferat Üngür gözaltına alındı!

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de birinci olmasıyla tanınan şarkıcı Ferat Üngür, sosyal medya hesabında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle Diyarbakır'da gözaltına alındı.

PKK PROPAGANDASINDAN GÖZALTI!

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen şarkıcı Ferat Üngür evinde gözaltına alındı. Ferat Üngür; ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.