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O ses Türkiye birincisi gözaltına alındı!

Geçtiğimiz dönemde 'nın hazırlayıp sunduğu O Ses Türkiye yarışmasında birincilik elde eden ; terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle ilinde gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 16:40
O ses Türkiye birincisi Ferat Üngür gözaltına alındı!

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de birinci olmasıyla tanınan şarkıcı Ferat Üngür, sosyal medya hesabında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle Diyarbakır'da gözaltına alındı.

PKK PROPAGANDASINDAN GÖZALTI!

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen şarkıcı Ferat Üngür evinde gözaltına alındı. Ferat Üngür; ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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O ses Türkiye birincisi Ferat Üngür gözaltına alındı!
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