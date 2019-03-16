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Saldırı planlayıcısı teröristin yakalanma anı kamerada

Üst düzey kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen "Şeyh" kod adlı 'lı terörist A.T'nin Şırnak'ta yakalanışı, güvenlik güçlerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teröristin Şırnak'ın Bolağaç köyünde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon anı yer alıyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 16:29
Saldırı planlayıcısı teröristin yakalanma anı kamerada

İki yıl önce Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen PKK'lı teröristin Şırnak'ta yakalanma anının görüntüsü ortaya çıktı.

PKK üyesi suikastçı terörist Şırnak'ta yakalandı

Mersin'de 14 Şubat 2017'de üst düzey kamu görevlilerine saldırı planı yaptığı gerekçesiyle Şırnak Sulh Ceza Hakimliği ile Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarılan "Şeyh" kod adlı A.T'nin yakalanışı, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerinin kamerasına yansıdı.

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OPERASYON ANI

Görüntülerde, teröristin Şırnak'ın Bolağaç köyünde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon anı yer alıyor.

SAKLANDIĞI EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kayıtlarda köyde geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından teröristin saklandığı eve operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin, A.T'yi saklandığı yerde yakalaması ve evdeki kontrolün ardından gözaltına alması görülüyor.

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Saldırı planlayıcısı teröristin yakalanma anı kamerada
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