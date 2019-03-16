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güvenliği bahanesi hazır

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019
Seçim güvenliği bahanesi hazır
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim başarısızlığına karşı kılıfı buldu. Yavaş, seçilemediği 2014 seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart seçimleri için de şimdiden seçim güvenliğinden dem vurmaya başladı. Yavaş, 24 Haziran seçimlerinde avukatlara "Cübbelerinizi hazır tutun" çağrısı yapan ancak seçimin ardından "Seçimlerde herhangi bir hile olmadığı" açıklaması yapan Muharrem İnce gibi avukatlara seçim güvenliği için görev ağrısında bulundu. Yavaş avukatlara yaptığı çağrıyla ilgili afiş de bastırdı.
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Seçim güvenliği bahanesi hazır
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