Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Bay Kemal çık adayın hakkındaki bu suçlamalara cevap ver

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul Çatalca'da vatandaşlara hitap etti!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK PARTİ DEMEK HİZMET DEMEKTİR

Kuzey Marmara otoyolu 398 km uzunluğundadır. Bu projenin 70 km'lik kınalı-odayeri kesimi ise bugüne kadar 1,2 milyar doalr yatırım yaptığımız en önemli bölümlerden birini oluşturuyor. AK Parti demek hizmet demektir. Yol medeniyettir yolu olmayan medeniyetten bahsetmesin. Su medeniyettir. Suyu olmayan medeniyetten bahsetmesin. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz.

ÇATALCA-KURTKÖY YOLCULUĞU 50 DAKİKADA TAMAMLANACAK

Çatalca-Kurtköy yolculuğu 50 dakikada tamamlanacak. Çatalca'yı, Halkalı'da biten banliyö hattı ve hızlı tren vasıtasıyla İstanbul'a ve dolayısıyla tüm Türkiye'ye daha da yaklaştıracağız. Çatalca'yı geleceğe taşıyacak tüm projelerimiz hazır.

MANSUR YAVAŞ'IN SAHTE SENET SKANDALI: BAY KEMAL ÇIK ADAYININ ORTALIKTA DOLAŞMASINI İZAH ET

Şimdi Ankara'da yine yolsuzluklar içerisinde olan bir aday koymuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Buyurun, vergi, senet... Hesabını veremiyor şu anda. Hadi ver hesabını. Bay Kemal çık, adayının bu karşılıksız senediyle ortada dolaştığını sen izah et

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bay Kemal çık adayının bu karşılıksız senedi ile ortalıkta dolaşmasını sen izah et"

ÜLKEMİZ TARİHİNİN EN BÜYÜK DEMOKRASİ REFORMLARINI BİZ HAYATA GEÇİRDİK

Her seçim yeni bir başlangıçtır. Adaylarımız projeleriyle vizyonlarıyla gece gündüz çalışıyor. Ülkemiz tarihinin en büyük demokrasi reformlarını biz hayata geçirdik. İnşallah önümüzdeki seçimlerde istikrar ve güven iklimini bir kez daha tesis ederek 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz

BAY KEMAL SEN BİR MÜSLÜMANSAN TERÖRÜN KAYNAĞININ İSLAM OLDUĞUNU NASIL SÖYLEYEBİLİRSİN

Yeni Zelanda'da yaşananları gördünüz. Maalesef Avustralyalı bir senatör (Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning) bir edepsizlik yaptı. Ne yazık ki o edepsizliğin bir benzerini de ana muhalefetin başındaki zat yaptı. Bay Kemal sen bir müslümansan terörün kaynağının islam olduğunu nasıl söyleyebilirsin. 'İslam dünyası kendisine bir bakmalı' diyor, bir müslüman nasıl böyle bir şey söyler. Sen bu ülkede kimlerle berabersin teröristlerle berabersin.