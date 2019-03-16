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Türk-İslam düşmanı cani mahkemeye çıkarıldı!

'da cuma namazı sırasında iki camiye girip cemaati otomatik silahlarla tarayıp katleden (28),elleri kelepçeli olarak hakim karşısına çıktı. Suçlamalara tepki göstermeyen katliamcı, ilk duruşmada beyaz ırkın üstünlüğünü simgeleyen bir el işareti yaptı. Cani 5 Nisan'da ikinci kez hakim karşısına çıkacak

Giriş Tarihi: 16.3.2019 10:42
Türk-İslam düşmanı cani mahkemeye çıkarıldı!

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin şehit olduğu saldırıların baş zanlısı 28 yaşındaki Brenton Tarrant, mahkemeye çıkarıldı. Duruşma, "güvenlik" gerekçesiyle halka kapalı olarak yapıldı. Mahkeme salonunda elleri kelepçeli olduğu görülen Brenton Tarrant'ın, hakim kendisine yönelik suçlamaları okurken tepkisiz kaldığı bildirildi.

DURUŞMADA, IRKÇI EL İŞARETİ YAPTI

BBC'de yer alan habere göre 49 cinayetle suçlanan Tarrant, kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmadı. Gözaltı süresinin uzatılmasına karar verilen zanlı, 5 Nisan'da yeniden mahkemeye çıkarılacak. New Zealand Herald gazetesi, saldırganın duruşma sırasında 'beyaz ırkın üstünlüğünü' savunanlar arasında yapılan bir el işareti yaptığını da okurlarıyla paylaştı.

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Türk-İslam düşmanı cani mahkemeye çıkarıldı!
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