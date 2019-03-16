Türkiye’de protesto

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
Müslüman kardeşlerimizi hedef alan faşist saldırıyı kınıyorum.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
İslam karşıtlığında Batılı siyasilerin de sorumluluğu var.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
İslamofobya'ya karşı 'dur' denilerek faşist söylemlerden vazgeçilmeli.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
Katiller dökülen kanların bedelini ödemeli. Ülkemizde inançlarımızla alay eden çevreler umarım mezkur terör saldırısından ders alır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sayın Erdoğan'a 'Bu beka meselesi neymiş' diyenler, bunun ne olduğunu gördü.
Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan:
Din adına can almak kimsenin haddine değildir.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:
Müslümanlar, fitneye karşı işbirliği yapmalı.
Fener Rum Patrikhanesi:
Bu terör eylemini kınamaktayız.
Nihat Hatipoğlu:
Saldırı, Batı'daki İslamofobinin geldiği noktayı göstermekte.
Bu arada TBMM'de grubu bulunan 5 parti, terör saldırısını yayımladığı ortak bildiriyle kınadı.
'SALDIRI HEPİMİZE'
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini:
İbadethanelere yapılan saldırı hepimize yapılmış
sayılır.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:
Dua için toplanan sivillere yapılan
saldırı iğrençlik ve acımasızlık.
ABD Başkanı Donald Trump:
Korkunç katliam sonrası Yeni Zelanda halkının yanındayız.
Birleşmiş Milletler (BM):
Bu İslamofobik, terörist ve ırkçı bir saldırı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:
Ortak değerlerimizi ve açık toplumlarımızı korumak için dostumuz ve ortağımız Yeni Zelanda ile dayanışma içindeyiz.
Almanya Başbakanı Angela Merkel:
Huzur içinde ibadet edilen bir camide ırkçı nefret nedeniyle öldürülenlerin yasını tutuyorum.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:
Her türlü aşırılığa karşıyız.
Katar, Libya, Ürdün, Bahreyn, Lübnan, Kuveyt, Umman, Yunanistan, Norveç, Avusturya, İspanya, İran gibi ülkelerle İslam İşbirliği teşkilatı ve Filistin Kurtuluş Örgütü de saldırıyı kınayan mesajlar yayımladı.