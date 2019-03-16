Türkiye’de protesto

BUGÜN NELER OLDU

Müslüman kardeşlerimizi hedef alan faşist saldırıyı kınıyorum.İslam karşıtlığında Batılı siyasilerin de sorumluluğu var.İslamofobya'ya karşı 'dur' denilerek faşist söylemlerden vazgeçilmeli.Katiller dökülen kanların bedelini ödemeli. Ülkemizde inançlarımızla alay eden çevreler umarım mezkur terör saldırısından ders alır.Sayın Erdoğan'a 'Bu beka meselesi neymiş' diyenler, bunun ne olduğunu gördü.Din adına can almak kimsenin haddine değildir.Müslümanlar, fitneye karşı işbirliği yapmalı.Bu terör eylemini kınamaktayız.Saldırı, Batı'daki İslamofobinin geldiği noktayı göstermekte.Bu arada TBMM'de grubu bulunan 5 parti, terör saldırısını yayımladığı ortak bildiriyle kınadı.İbadethanelere yapılan saldırı hepimize yapılmışsayılır.Dua için toplanan sivillere yapılansaldırı iğrençlik ve acımasızlık.Korkunç katliam sonrası Yeni Zelanda halkının yanındayız.Bu İslamofobik, terörist ve ırkçı bir saldırı.Ortak değerlerimizi ve açık toplumlarımızı korumak için dostumuz ve ortağımız Yeni Zelanda ile dayanışma içindeyiz.Huzur içinde ibadet edilen bir camide ırkçı nefret nedeniyle öldürülenlerin yasını tutuyorum.Her türlü aşırılığa karşıyız.Katar, Libya, Ürdün, Bahreyn, Lübnan, Kuveyt, Umman, Yunanistan, Norveç, Avusturya, İspanya, İran gibi ülkelerle İslam İşbirliği teşkilatı ve Filistin Kurtuluş Örgütü de saldırıyı kınayan mesajlar yayımladı.