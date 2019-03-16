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Türkiye’de protesto

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA ÖZGÜR ÖZDEMİR ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019
Türkiye’de protesto
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Müslüman kardeşlerimizi hedef alan faşist saldırıyı kınıyorum.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İslam karşıtlığında Batılı siyasilerin de sorumluluğu var.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İslamofobya'ya karşı 'dur' denilerek faşist söylemlerden vazgeçilmeli.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Katiller dökülen kanların bedelini ödemeli. Ülkemizde inançlarımızla alay eden çevreler umarım mezkur terör saldırısından ders alır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Sayın Erdoğan'a 'Bu beka meselesi neymiş' diyenler, bunun ne olduğunu gördü.
Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan: Din adına can almak kimsenin haddine değildir.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Müslümanlar, fitneye karşı işbirliği yapmalı.
Fener Rum Patrikhanesi: Bu terör eylemini kınamaktayız.
Nihat Hatipoğlu: Saldırı, Batı'daki İslamofobinin geldiği noktayı göstermekte.
Bu arada TBMM'de grubu bulunan 5 parti, terör saldırısını yayımladığı ortak bildiriyle kınadı.

'SALDIRI HEPİMİZE'
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: İbadethanelere yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Dua için toplanan sivillere yapılan saldırı iğrençlik ve acımasızlık.
ABD Başkanı Donald Trump: Korkunç katliam sonrası Yeni Zelanda halkının yanındayız.
Birleşmiş Milletler (BM): Bu İslamofobik, terörist ve ırkçı bir saldırı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Ortak değerlerimizi ve açık toplumlarımızı korumak için dostumuz ve ortağımız Yeni Zelanda ile dayanışma içindeyiz.
Almanya Başbakanı Angela Merkel: Huzur içinde ibadet edilen bir camide ırkçı nefret nedeniyle öldürülenlerin yasını tutuyorum.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Her türlü aşırılığa karşıyız.
Katar, Libya, Ürdün, Bahreyn, Lübnan, Kuveyt, Umman, Yunanistan, Norveç, Avusturya, İspanya, İran gibi ülkelerle İslam İşbirliği teşkilatı ve Filistin Kurtuluş Örgütü de saldırıyı kınayan mesajlar yayımladı.

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