Beş harfli çete milletin başına püsküllü bela

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisince Manisa'da düzenlenen mitinge katıldı. Bahçeli özetle şunrları söyledi:İsimleri beş harften oluşan çete var ya milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına HDP'yi almışlar karanlığa doğru yola çıkmışlardır. Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir. CHP'ye oy veren kardeşlerim zillere müstehak değildir. Kılıçdaroğlu yabancı silah şirketlerinin sözcülüğüne heves ediyor.Aziz Atatürk'ün partisi teröristlerle işbirliği yapıyor. Ezanı ıslıklayan namertlerle, CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimin ne işi vardır? İmralı canisinin heykelini dikmekten bahseden bölücülerle, CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimin nasıl bir ortak noktası olabilir?Kılıçdaroğlu, YPG'ye Zeytindalı uzatmasından utanmıyor. Bizim milliyetçiliğimize gafilce dil uzatıyor. Milliyetçiliği bilmiyor çünkü milliyetçi değil. Kılıçdaroğlu ve kimliksiz ortağı İP, bizim milliyetçiliğimizi Batı'nın zalim milliyetçiliğiyle karıştırıyor.Bizim milliyetçiliğimiz kapsayıcı, kucaklayıcı, paylaşma ve bölüşme esaslıdır. Bizim milliyetçiliğimizde adalet ve hakkaniyet vardır. Bizim milliyetçiliğimizin zalimin karşında, mazlumun yanındadır.Bağımsızlığımızı korumak ve Türkiye'mizi lider ülke yapmak istiyoruz, zillet bunun önüne geçmek için çırpınıyor, kıvranıyor.Zillet ittifakının başını çektiği icazeti ve meşruiyeti dışarıda arayan işbirlikçilerine sesleniyorum, Türk milletinin küresel soyguna dur demesinden korkuyor musunuz? Türk devletinin yeniden lider ülke olmasından ürküyor musunuz? Cumhur İttifakı'nın iradesinden ve istikbalin mimarı olmasından çekiniyor musunuz? Fakat nafile, Türk milletine ket vuramayacaksınız.Ne kadar çamur atarlarsa atsınlar, fitne yaymaya çalışırlarsa çalışsınlar, milletimiz gerçekleri görmüştür. Kim ne derse desin, anketler ne söylerse söylesin, 31 Mart'ta zafer Cumhur İttifakı'nındır. Biz medyaya değil, heyecandan dolup taşan meydanlara bakıyoruz. Bizim ittifakımız cumhurladır. Cumhur İttifakı'nın tek güvencesi, desteği Türk milletinin tertemiz vicdanıdır.Türkiye'ye tuzak kuran, Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir. CHP, HDP, İP, SP, ÖDP zilletle buluşmuştur. PKK bir yanında, FETÖ diğer yanlarında.