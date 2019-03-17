Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Ebubekir Taşyürek: Kartal CHP’den ümidini kesmiş

Ebubekir Taşyürek: ’den ümidini kesmiş

Giriş Tarihi: 17.3.2019
Ebubekir Taşyürek: Kartal CHP’den ümidini kesmiş
AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Aday ve Proje Tanıtım Toplantısı'nda, "Mahalleleri tek tek geziyoruz. Halk, CHP anlayışından bıkmış, ümidini kesmiş" dedi. Ebubekir Taşyürek, Kartal Belediye Başkanlığı mazbatasını aldığı takdirde Kartal'ı ayağa kaldıracak projelerini ve AK Parti Kartal Belediye Meclis üye adaylarını tanıttı. Toplantıda Taşyürek'in 20 mahalleyi 'Söz Sizde' buluşmaları kapsamında dolaşarak vatandaşlardan gelen öneri ve şikâyetleri kapsayan video gösterildi. Halkın mevcut yönetimi istemediği ve taleplerinin dikkate alınmadığının belirtildiği aktarıldı. Ebubekir Taşyürek, "1984'ten bu yana Kartal'da yaşıyorum. Teşkilatımızın pek çok önemli kademesinde görev aldım. Uzman ve bilirkişi olarak kamuda pek çok vazife ifa ettim. Kartal'ın hizmetkârı olmak için yola çıktım" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ebubekir Taşyürek: Kartal CHP’den ümidini kesmiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN