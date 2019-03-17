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’de operasyonu

jandarmanın düzenlediği operasyonda bronz heykelcik, sürahi ile 3 bardak ele geçirdi. Tarihi eserleri satmaya çalışan S.D.K., gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 17.3.2019 11:42
Eskişehir’de tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.D.K.'nin elinde tarihi eser bulunduğunu ve bunları satmaya çalıştığını belirledi. SD.K.'yi takibe alan ekipler, kullandığı otomobili Karapazar Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bronzdan yapılmış heykelcik ve sürahi ile 3 bardak ele geçirdi. Gözaltına alınan S.D.K., sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Eserlerin hangi döneme ait olduğu, Müze Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından netlik kazanacak.

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Eskişehir’de tarihi eser operasyonu
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