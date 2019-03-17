“Maltepe hizmetsiz kalan boynu bükük bir ilçedir”

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı'nın Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan, 31 Mart Yerel Seçim öncesi projelerini tanıttı. Baykan, "Maltepe Büyükşehir Belediyemizin ya da ilgili kamu kuruluşlarımızın dışında hizmet alamayan, hizmetsiz kalan, boynu bükük bir ilçedir. Belediyenin borç batağı çok açık ortada. Belediye hizmet üretemeyecek durumdadır" dedi. İthal olmayan, Maltepe'nin evladı olarak Başkanlığa aday olduğunu söyleyen Baykan, "Maltepe'nin deprem öncelikli projelere ihtiyacı var. İmar mevzuatı açısından dişe dokunur, kapsayıcı çözüm üreteceğiz, farklı finansal teknikleri devreye koyacağız. Maltepe'yi özel kılacak zirve projelerimiz var. Gerek sahil bandına, gerek trafiğine, gerek otoparkına her noktaya dokunacağız. Bir çok park ve meydan düzenlemeleri yapacağız. Anfi tiyatrosundan su sporları merkezine, yat limanlarından Aziz Sancar adını vereceğimiz gençlik merkezine, Piri Reis Seyir Terası'ndan engellilere sunacağımız hizmetlere varıncaya kadar her alanda projelerimiz var. 10 yıl önce yapılan Bahadır Erdoğdu Engelli Merkezi'mizin işlevsel olarak kullanılmamasına istinaden yeni merkezler inşa edeceğiz. Yaşlılarımıza da daima hizmet edeceğiz" dedi.