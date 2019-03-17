‘Müslümanlar suçlu’ diyen ırkçıya yumurta

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YeniZelanda'daki katliamı "İslam dünyası da oturup düşünmeli. Bizde neden terör saldırısı oluyor" şeklindeki skandal sözlerle yorumlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir benzeri Avustralya'da ortaya çıktı. Avustralyalı ırkçı Senatör Fraser Anning "Bu saldırı Müslümanları suçsuz yapmaz. Toplumda onlardan duyulan korkunun göstergesi. Vahşetin nedeni radikal dincilere Yeni Zelanda'ya gelme izni veren göçmen programıdır" dedi. Anning'in skandal sözlerini bir çocuk kafasına yumurta atarak protesto etti. Protestocu çocuğa tekmelerle saldıran ırkçı senatör araya girenler tarafından durduruldu. Avustralya Başbakanı Scott Morrison da Senatör Anning'in Müslüman düşmanı söylemlerine sosyal medyadan 'İğrenç' diyerek tepki gösterdi.