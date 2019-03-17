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Omar'ın başörtüsünü sorgulayan sunucunun programı askıya alındı

'de, Kongrenin ilk başörtülü Müslüman üyesi 'ın, "inancı nedeniyle ülke anayasasına uygunluğunu" sorgulayan sunucusu 'nun programının askıya alındığı bildirildi. Pirro'nun normal yayın akışında yer alan dün geceki programı da yayınlanmadı. Trump ise, Pirro'nun programının askıya alınmasına Twitter üzerinden tepki gösterdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2019 21:45

CNN'in haberine göre, Fox News, ay başında Ilhan Omar'ın başörtüsü ve inancına ilişkin anayasaya uygunluk yorumlarında bulunan Pirro'nun "Justice with Jeanine" isimli programını askıya aldı.

Pirro'nun normal yayın akışında yer alan dün geceki programı da yayınlanmadı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Pirro'nun programının askıya alınmasına Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Trump, konuya ilişkin Twitter paylaşımında, "Pirro'yu geri getirin. Sevgili ortakları sahte haberler basını ile yakından çalışan radikal solcu Demokratlar, ülkemizin çoğunluğunu susturmak için her yolu deniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pirro, 9 Mart'ta yayımlanan programının bir bölümünde Kongre üyesinin başörtüsü taktığını belirterek, "Omar'ın dini inançlarının ABD Anayasası ile çeliştiğini" iddia etmişti.

Fox News'ten konuya ilişkin, "Jeanine Pirro'nun Ilhan Omar hakkındaki yorumlarını şiddetle kınıyoruz. Pirro'nun yorumları, kanalımızın görüşlerini yansıtmıyor ve konuyla ilgileniyoruz." açıklaması yapılmıştı.

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Omar'ın başörtüsünü sorgulayan sunucunun programı askıya alındı
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