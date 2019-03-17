Terör propagandasından gözaltına alınan O Ses Türkiye birincisi Ferat Üngür serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan şarkıcı Ferat Üngür serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alının Üngür'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadesi alınan Üngür, serbest bırakıldı.

Ferat Üngür, bir ses yarışmasında elde ettiği birincilikle tanınmıştı.