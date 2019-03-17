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Terör propagandasından gözaltına alınan O Ses Türkiye birincisi serbest bırakıldı

Cumartesi günü, O Ses Türkiye şampiyonu terör örgütü propogandası yapmaktan dolayı gözaltına alınmıştı. Ünlü şarkıcı Ferat Üngür'ün hesabında terör örgütü ile ilgili bir gönderiyi beğendiği bildirilmişti. Akşam saatlerinde ses yarışması şampiyonu sanatçı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ferat Üngür, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Üngür, ilgili beğeniden haberinin olmadığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 17.3.2019 10:12
Terör propagandasından gözaltına alınan O Ses Türkiye birincisi Ferat Üngür serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan şarkıcı Ferat Üngür serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alının Üngür'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadesi alınan Üngür, serbest bırakıldı.

Ferat Üngür, bir ses yarışmasında elde ettiği birincilikle tanınmıştı.

O ses Türkiye birincisi Ferat Üngür gözaltına alındı!

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Terör propagandasından gözaltına alınan O Ses Türkiye birincisi Ferat Üngür serbest bırakıldı
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