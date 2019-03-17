Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yeni Zelanda'da terör saldırısının yaşandığı El Nur Camisi'ni ziyaret etti.



Oktay, 'Eylemi tek terörist yapamaz. Soruşturmanın derinleştirilmesi talebimizi ilettik' dedi.



DOSTLUĞUN ÇIKTIĞI NADİR OLAYLARDAN BİRİ

Çanakkale bir savaştan dostluğun çıktığı nadir olaylardan birisi. Yeni Zelanda özellikle deniz zaferinden sonra Çanakkale'yi geçemeyeceklerini anlayınca ve işgal edemeyeceklerini anlayınca karadan yeni bir harekat başlatıyorlar. Yeni Zelanda ve Avustralyalılardan oluşan bir ordu Anzaklar... Bizim açımızdan baktığımızda zaferler sonuçlanan ve yine Çanakkale'yi geçilmez kılan bir savaş ancak ilginç bir şekilde bir dostluk çıkıyor. Buradan 100 yıl sonrasında bile bir yakınlık çııyor. Avusturyalıların, Yeni Zelandalıların kimliklerini kazandığı bir savaş oluyor. Biz bugün niye buradayız? Burası Anzakların da Yeni Zelandalıların da Anzaklara ilişkin törenleri yaptıkları yer. Burası da Hatıralar Köprüsü... Biz de bugün buradayken bir çelenk bırakmak istedik ve hatırlamak istedik. Bu vesile ile iki ülkenin dostluğuna da vurgu yapmak istedik. Hep diplomatik, ekonomik ve siyasi ilişkiler açısından oldukça düzeyli bir ilişki var iki ülke arasında. Oldukça iyi bir aşamadayız. Belki ileride Cumhurbaşkanımızın bir ziyareti de olabilecek. Şehitlerimize buradan tekrar rahmet diliyorum.

DERSLER ÇIKARMAK LAZIM

Buradan dersler çıkarmak lazım ama yaşadığımız olaylar gösteriyor ki dünya hala gereken dersleri çıkarmış değil. Çıkarılması gereken mesajlar dostluk mesajları olmalıdır. İslamofobi mesajlarının artık durması, teröristin ve terörizmin bir dinle bağdaştırılmaması gerekmektedir. Coğrafya çok uzak olsa bile gönüller çok yakın, yeter ki siz doğru noktada durun, Türkiye hep doğru noktada durmuştur, barışın yanında durmuştur.

Yeni Zelanda'da camiye düzenlenen terör saldırısı

Saldırıda şu anda 1 kişi gözaltına alınmış durumda bu da fiilen saldırıyı yapan kişi. Biz bunun şahsi, tek bir kişinin yapabileceği bir eylem olduğunu düşünmüyoruz. Hele hele ülkemizle insanımızla Cumhurbaşkanımızla birçok şeyi hedef alan manifesto kısmı…