Bakan Albayrak'tan Çanakkale Zaferi mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak mesajında;

"Türk milleti için ebedi yurdu Anadolu'nun ve bağımsızlığının vazgeçilmez olduğu hakikatini bizlere miras bırakan Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. #ÇanakkaleGeçilmez" dedi.

Türk milleti için ebedi yurdu Anadolu'nun ve bağımsızlığının vazgeçilmez olduğu hakikatini bizlere miras bırakan Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. #ÇanakkaleGeçilmez pic.twitter.com/psIHdXeBRn — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 18 Mart 2019