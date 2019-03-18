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Bakan Albayrak'tan mesajı!

, 18 Mart ve dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayınladı.

Giriş Tarihi: 18.3.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 11:01
Bakan Albayrak'tan Çanakkale Zaferi mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak mesajında;

"Türk milleti için ebedi yurdu Anadolu'nun ve bağımsızlığının vazgeçilmez olduğu hakikatini bizlere miras bırakan Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. #ÇanakkaleGeçilmez" dedi.

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Bakan Albayrak'tan Çanakkale Zaferi mesajı!
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