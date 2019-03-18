Başkan Erdoğan Troya Müzesi açılışında konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Bu güzel tören münasebetiyle sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Bugün de tarihimize sahip çıkma noktasında önemli bir adım daha atıyoruz. Troya Müzesi, bizim Çanakkale'yi tarihi ile yeniden buluşturma, ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya için çekim merkezi olmak adına yaptığımız halkalardan biridir. Bu bölgenin kadim tarihini kapsamlı, hassas, itinalı ve sabırlı bir çalışmayla tekrar dünya kültür merkez hazinesine kazandırdık. Ülkemizden yurt dışına kaçırılan eserlerin tekrar dönmesi için mücadele veriyoruz."

"Troya Unesco tarafından dünya kültür mirasına alınan en önemli yerlerden biridir. Biz de 2018 yılını Troya yılı olarak sunduk. Troya Müzesi'nde, 52 eser açık teşhir, 1712 eser kapalı teşhir olarak sergilenecek.

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