Beka için İzmir ruhu

BAŞKAN ERDOĞAN:

Beka mücadelesini kazanacağız. CHP'nin İzmir adayı Kandil'den icazet aldı. Bu maskeli baloya 31 Mart'ta en güzel cevabı siz vereceksiniz



MHP LİDERİ BAHÇELİ:

Kimse beka sorunu yok demesin. Çanakkale'de yendiklerimiz, İzmir'e kadar kovaladıklarımız yine karşımızda. İttifakımız Türkiye'nin güvencesi







BEKA MÜCADELESİNİN ADI 31 MART'TIR

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Cumhur İttifakı ile ortak düzenlenen ilk dev mitingde Gündoğdu meydanını dolduran onbinlere hitap etti. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;



BİZ İTTİFAKI 15 TEMMUZ'DA KURDUK

İstiklalimizin, milletimizin gür sesi İzmir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordularının 9 Eylül'de yeniden özgürlüğüne kavuşturduğu, gavuru denize, garibi bağrına basan İzmir. sadece siyasi değil iktisadi bağımsızlığının da sembolü olan İzmir. Sizi yürekten selamlıyorum.

Başkan Erdoğan: "Adaylık icazetini İzmir'den değil Kandil'den almıştır!"

SOYER'İN İCAZETİ KANDİL'DEN

Cumhur ittifakı Sayın Devlet Bahçeli ile ilk ortak mitingini buraya çok önem verdiği için İzmir'de yapıyor. Biz bu ittifakı 411 el kaosa kalktı diyenler gibi değil, darbecilerle mücadele ederken 15 Temmuz'da sokaklarda kurduk. Bu birliktelik pazara kadar değil mezara kadar sürer.

Ey Sezai! (HDP eşbaşkanı Sezai Temelli) Sen Kürdistan istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var oraya defol, orada yaşa. Kürt kardeşlerimize söylüyorum. Bunlar ülkemizi bölmeye çalışıyorlar. Bunlara en güzel cevap nedir? İzmir'de kaybettirmektir. 31 Mart'ta en güzel cevabı vermeye var mıyız? 31 Mart beka mücadelesinin adıdır. Biz bu mücadeleyi kazanacağız inşallah. Bu aday (Tunç Soyer) CHP'nin değil, Kılıçdaroğlu'nun adayıdır. Adaylık icazetini İzmir'den değil Kandil'den almıştır. CHP'nin Buca adayını son anda değiştirmesinin sebebi de Kılıçdaroğlu'nun İzmir'e sadece rant anlayışıyla yaklaşıyor olmasıdır. CHP'de Çiğli'de Bayraklı'da birçok yerde bölücü terör kontenjanından adaylar var. Bu seçimde kendi adıyla değil CHP adıyla yarışıyorlar. Bu maskeli baloya ne gerek var? 31 Mart'ta buna son verin. Topunuz gelin topunuz! Sırtını YPG'ye dayamışmış. Biz de sırtımızı İzmir'li kardeşlerimize ve Allah'a dayadık.

Başkan Erdoğan, Sezai Temelli'ye: Defol git Irak'taki Kürdistan'da yaşa!

SENİN ATAN BİLE BİZİ SÜREMEDİ

Dünyanın öbür ucundaki cani silahın üzerine ülkemizi hedef alan semboller çiziyor. Bu bir' Hristiyan teröristtir' diyemiyorlar. Kılıçdaroğlu ve Yeni Zelanda'daki sapkın bir siyasetçi bu saldırının sorumluluğunu İslam'a yüklemeye kalkıyor. Senin atan bizi süremedi.

Avrupa Parlamentosu FETÖ'nün argümanlarıyla o ülkemize saldırıyor. Fırsat bulsalar inanın ülkeyi terör örgütlerine teslim edecekler.



İZMIR'E MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Başkan Erdoğan İzmir mitinginde kentle ilgili proje ve yatırımlardan da bahsetti:

Körfezin kokusunu senelerdir çözdüler mi? İzmir'e bu mu layık ya? Karabağlar'daki çarpık yapılaşmayı beraber değiştiririz. İzmir Atatürk stadının yerine İzmir Atatürk Olimpiyat stadını inşa edeceğiz. Çöp sorununu çözeceğiz. Bayraklı'da şehir hastanemiz olacak. Trafiği çözüyoruz. İZBAN'ı genişleteceğiz. Adnan Menderes Havalimanı'nı genişletiyoruz. İstanbulİzmir arasını 3.5 saate indiren otoyol bu yıl bitiriyor.







SON SİPER CUMHUR İTTİFAKI SON KALE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitinginde İzmir Gündoğdu meydanında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, önemli mesajlar verdi. İşte Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları;



MİLLİ BEKAMIZ İÇİN BİR ARAYA GELDİK

Cumhurun kutlu, geleceğiniz aydınlık olsun. Beka sorununu görmeyen çapulcular nasılsınız, iyi misiniz? Hiç kimse beka sorunu yok demesin. Kan dökülen masum kardeşlerimiz değil hepimiziz. Şimdi anlaşıldı mı beka niye önemli. Şimdi yerine oturdu mu 31 Mart seçimlerinin niçin beka seçimi olduğu. Yegane güvence Cumhur İttifakı'dır. Milli bekamız için bir araya geldik. Türk ve İslam düşmanlarının yeni saldırılarına karşı göğsümüzü siper ettik. Su uyudu, düşman uyumadı. Anadolu'yu fethedişimizin hesabı hala bitmedi. Bu hesap yüzü hakka dönenlerle, yolunu batıla çevirenlerin çetin hesaplaşmasıdır.Bir tarafında Türk İslam medeniyeti ve Türk milleti, diğer tarafta 7 düvel zalimler, emperayalistler ve yerli işbirlikçileri vardır. Biz bekamız için ecdadımızdan gücümüzü aldık. Cumhur ittifakı nice gelecek asırlara kadar devleşen cesarettir. Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale'den püskürtülenlerdir. İzmir'de denize dökülenlerdir. Bu zillete asla izin veremeyiz. Dün 57. Alay şehadete hazırdı. Bugün de Cumhur İttifakı hazır. Zillete düşenler, teröristlerle yol yürüyenler, PKK'ya, FETÖ'ye tutunanlar bilsinler ki son siper Cumhur İttifakı, son kale Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Devlet Bahçeli İzmir'de AK Parti-MHP ortak mitinginde konuştu

İZMİR'İ KİMSE ÇANTADA KEKLİK GÖRMESİN

İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin. İzmir'i hiç kimse arka bahçesi zannetmesin. Güzel İzmir'de bir şey değişecek, bu suretle her şey değişecektir. Şımaranlara, yolunu şaşıranlara, 12 Eylül zulmünün mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli, daha müreffeh, geleceği daha güçlü bir yönetime daha fazlasını yapacak bir iradeye kucağını açmalıdır.

Devlet Bahçeli: "Milli bekamız için bir araya geldik"

CHP LİSTELERİNDE FETÖ VE PKK'NIN VERDİĞİ 103 İSİM VAR

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, mitingde yaptığı konuşmada CHP'li rakibi Tunç Soyer'i için Kılıçdaroğlu ve HDP'nin adayı" olarak nitelendirdi. Zeybekci, "İttifaklarını, listedekileri milletten niye saklıyorlar. Listede FETÖ ve PKK'nın verdiği 103 isim var. Sabırla açıklamalarını bekliyorum" dedi.







MİTİNGİN ÖZEL KONUĞU BELİNAY

İzmirli Fatma Yıldız, Başkan Erdoğan'ı görünce televizyona sarılan torunu Belinay'ın (4) görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Erdoğan, Yıldız'a cevap göndererek Belinay'ı dünkü İzmir mitingine davet etti. Fatma Yıldız ve oğlu Emre Yıldız, minik Belinay'ı Erdoğan ile buluşturmak için mitinge götürdü. En ön sıradan Erdoğan'ı izleyen Belinay ve ailesi mitingin ardından Erdoğan ile bir araya geldi. Belinay, 'dedem' diye sevdiği Başkan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Minik Belinay, "Televizyonda görünce hemen sarılmak istiyordum. O benim dedem. Onu çok seviyorum. İlk defa gördüm ve çok mutlu oldum" dedi.



İZMİR BU KEZ AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİYLE TANIŞACAK

Cumhur İttifakı'nın İzmir mitingine akın eden vatandaşlar duygularını SABAH'la paylaştı:

Mehmet Akgün-Emekli (54): 20 gün önce tiroid ameliyatı oldum. Erdoğan'ı çok sevdiğim için ameliyatlı bir şekilde mitinge geldim. Bu seçimde İzmir'i alacağız.

Necmettin Kaya-Aşçı (46):Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. İzmir'deki mitingleri kaçırmıyorum. İnşallah bu seçimde İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti belediyeciliği ile tanışacak.

Fevzi Özvatan-Emekli (64): Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin Allah yar ver yardımcısı olsun. Beka için buradayız.

Eşref Ant-Emekli (64) : Erdoğan çalıştıkça ülkeye mutluluk, huzur ve barış geliyor. 16 yıldan beri Erdoğan'ı destekliyorum.