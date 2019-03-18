Bosna’dan Çanakkale’ye ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Bosna Hersek'ten, atalarının Türk askeriyle omuz omuza vatan savunmasında şehit olduğu Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası'na gelen 60 kadın, şehitlikleri ziyaretlerinde duygusal anlar yaşadı. Bursa Balkan Kadınlar Derneği'nin organizasyonunda 57'inci Piyade Alayı Şehitliği ve adadaki şehit mezarlıklarını ziyaret eden kadınların son durağı Şehitler Abidesi oldu. Çanakkale Savaşları döneminde Türk askeriyle omuz omuza savaşan ülkelerinden atalarının da şehitliklerini gören Boşnak kadınlar, zaman zaman duygulandı. Ziyaretçilerden Samira Garankic, "Çok duygulandım ve aynı zamanda hüzünlendim. Burada gördüklerimiz tüm grubumuzu çok derinden etkiledi. Zira tüm bunları biz de Srebrenitsa'da, Bosna'daki savaşta yaşadık. Dolayısıyla Türk halkının acısını paylaşıyoruz" dedi.