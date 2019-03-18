Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"SENİ GÖNÜLDEN SELAMLIYORUM ÇANAKKALE"

Yer üstün yiğit otağı, yer altın şehit yatağı. Yere düşürmez bayrağın, geçilmezsin Çanakkale, sefer senin, zafer senin, bu gök bu denizler senin. Kaleden sağlam bedenin. Geçilmezsin Çanakkale. Çanakkale, istiklalimizin kalesi Çanakkale. Serden geçen ama yurttan geçmeyen milletimizin yari Çanakkale. 104 yıldır kalbimizde sönmeyen bir ocak gibi tüten Çanakkale. Seni gönülden selamlıyorum Çanakkale.





18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı vesilesiyle sizlerle olmanın memnuniyeti içerisindeyim. İstiklalimiz ve istikbalimiz için toprağa giren tüm şehitlerimize rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seni gönülden selamlıyorum Çanakkale"

"HAVASI DA SUYU DA HELAL OLMAZ"

Çanakkale'de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyen, mücadeleyi almayan kimseye bu ülkenin havası da suyu da helal olmaz. Çanakkale'yi ruhunun derinliklerinde yaşatmayan kimsenin bu ülke ile ilgili tek cümle kurmaya hakkı yoktur.

Çanakkale Zaferi'nin 104.yılı... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

"BU BİREYSEL DEĞİL ÖRGÜTLÜDÜR"

Yeni Zelanda'da verdikleri mesajlarla bizi sınıyorlar. Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki; Mesajınızı aldık. Hislerinizi de niyetinizi de anladık. Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkmak suretiyle 50 Müslümanı öldürmesinin de ne olduğunu anladık. Yaşadığımız toprakları da aldığımız nefesi de bize çok gördüğünüzü anladık. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçemeyeceksiniz tehdidini ifade edenin ne tür bir terörist olduğunu da anladık. Bu bireysel değil örgütlüdür. Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. 1000 yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız.

"İSTANBUL'U KONSTANTİNOPOL YAPAMAYACAKSINIZ" Bin yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksınız. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Şunu unutmayın Çanakkale bizim için namusunu çiğnetmeyen ve çiğnetmeyecek olan Asım'ın neslinin sembolüdür. Dostça gelirseniz ağırlarız, düşmanca gelirseniz ona göre muamele ederiz.

"BU MİLLET ÖLÜMÜ ÖLDÜREN MİLLETTİR"

Tıpkı çukur açan teröristlere, sınırımıza musallat olan DEAŞ'lı katillere yaptığımız gibi ayak bastığınız yere gömecekler.Teröristlerle, ekonomiyle, tehditlerle, sinsi ayak oyunlarıyla çelme takmaya çalışanlara karşı yazacak tarihimiz var. Bu millet ölümü öldüren bir millettir.

Tüm mazlumlara tüm Müslümanlara tüm Türklere karşı kalkacak ellere karşı yazacak tarihimiz var. Ayaklarımıza çelme takmaya çalışanlara karşı yazacak tarihimiz var.

TÜRKİYE'DE KÜRDİSTAN DİYE BİR BÖLGE VAR MI?



Çıkmış bir tane terörist ne diyor? Kürdistan. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok seviyorsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var defol git orada yaşa. Başta Gazi, Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarına, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Diyorum ki kardeşliğimize gölge düşürmeyelim.