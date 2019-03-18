Cumhur İttifakı Adayı Güler Akçaköy’de halkla buluştu

Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, ilçeye bağlı Akçaköy Mahallesi'nde halkla kucaklaştı.

KÜLTÜR VE TURİZM ESKİ BAKANI ATİLLA KOÇ VE AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ BEKİR KUVVET ERİM EŞLİK ETTİ

AK Parti ve MHP yöneticilerinin yanı sıra Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç ve Ak Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim eşlik etti. Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı ve Şehitleri Anma Günü olması nedeniyle Çanakkale Zaferi'nin öneminden söz eden Cumhur İttifakı Köşk Beleidye Başkan Adayı Nuri Güler, bu aziz vatana bizlere emanet eden şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

KÖYLÜLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Köylülerin yoğun ilgi gösterdiği programda 31 Mart yerel seçimlerinin önemine değinilerek Nuri Güler köylülerden destek istedi. 31 Mart Akşamı Köşk'ten zafer haberi alacaklarına inandıklarını kaydeden Kültür ve Turizm eski bakanı Atailla Koç, hemşerilerine hitaben yaptığı konuşmada "Seçimlere kadar gönülleri fethedeceğiz. İnşallah tevazu ile samimiyetle gayretle liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde biz gönül belediyeciliğini herkese anlatacağız. 31 Mart akşamı çok güzel bir akşam olacak. Sandıklar Cumhur İttifakı'nın oylarıyla adeta patlayacak. Zafer inananlarındır" diyerek herkesten destek istedi.