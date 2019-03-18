Feto’nun ‘cennet listesi’ çözüldü

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FETÖ'nün Kaynak Holding'ine ait Üsküdar Libadiye'deki bir iş merkezinde ele geçirilen hard diskin e-mail veri tabanında gelen, giden ve silinmiş e-maillerde "Dua Listesi" adıyla excel dosyası bulundu. Başta Fetullah Gülen olmak üzere alfabetik sıraya göre hazırlanmış listede 944 isim vardı. Listenin firari işadamı Akın İpek için Gülen'in söylediği, "Mizandan kırmızı pasaport ile geçecek bin kişi var" sözünde geçen liste olabileceği üzerinde de duruldu. O listede bulunan 349 kişinin açık kimlik bilgileri tespit edilirken, 63 şüpheli hakkında dava açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada listede bulunanların 33'ünün FETÖ çatı yapılanmasında yönetici, konumda olduğu belirlendi. Listede bulunan 475 kişinin FETÖ'ye bağlı şirketlerde SGK kaydı vardı. Bunlardan Kemal Batmaz, Akıncı Hava Üssünde 15 Temmuz darbe girişimini yöneten sivil örgüt yöneticilerindendi. Harun Şahin ise darbe gecesi İstanbul Ulus'taki TRT baskınını organize eden haindi. Listede bulunan ve daha önce haklarında işlem yapılmadığı belirlenen 96 şüpheliden 49'u da tutuklandı. 33 firari dışındaki 63 şüpheli hakkında açılan dava 8 Nisan'da başlanacak