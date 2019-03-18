BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yıldırım dün Beyoğlu Tarlabaşı'nda, 12 yaşında Erzincan'dan dedesi Hacı Bekir Yıldırım'ın yanına geldiği Peşkirci Sokağı'nı ziyaret etti. Burada çocuklarla yakından ilgilenen Yıldırım, fotoğraf çektirdi. Taksim Meydanı'na da giden Yıldırım, nostaljik tramvaya bindi. Vatandaşlara karanfil dağıtan Yıldırım, inşaatı devam eden camide incelemelerde bulundu. Ardından yine Beyoğlu'ndaki bir otelde sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve kanaat önderleri ile buluşan Yıldırım, başkan seçilmesi halinde hayata geçireceği pek çok projesi olduğunu söyledi. Yıldırım, "Artık finali Binali ile tamamlayalım mı? 31 Mart'ta finali 'Binali' diyerek tamamlıyoruz" diye konuştu.