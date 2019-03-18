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Kocaeli’de “” adlı terör operasyonu: 15 gözaltı

Kocaeli ve ’da sabah saatlerinde düzenlenen “” adlı operasyonda 6 şüphelisi ve PKK propagandası yapan 9 şahıs olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 09:31
Kocaeli’de “18 Mart” adlı terör operasyonu: 15 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütlerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, DEAŞ üyesi ve PKK propagandası yapan şahıslara yönelik inceleme başlatan Kocaeli TEM ekipleri, belirlenen adreslere şafak baskını düzenledi. Kocaeli'nin 7 ilçesi ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan 9 şahıs ve Suriye'de DEAŞ saflarında saldırılara katılıp Türkiye'ye döndüğü belirlenen 6 DEAŞ'lı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şahsın, sorgularının yapılması için Kocaeli Emniyetine götürüldüğü öğrenildi.

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Kocaeli’de “18 Mart” adlı terör operasyonu: 15 gözaltı
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