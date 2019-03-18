Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kocaeli'de terör operasyonu; HDP kontenjanından belediye meclis üyesi gözaltında

'de terör operasyonu; kontenjanından belediye meclis üyesi gözaltında

'de, terör örgütü 'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla, aralarında Dilovası'nda Saadet Partisi'nin () Halkların Demokratik Partisi () kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan 'ün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 11:46
Kocaeli'de terör operasyonu; HDP kontenjanından belediye meclis üyesi gözaltında

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yaklaşık 250 polisin katıldığı operasyonda, drone da kullanıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Dilovası ilçesinde SP'nin HDP kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan Turan Tekgül, HDP'nin Kocaeli, Dilovası ve Derince ilçe başkanlıklarının yöneticilerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, tabanca ele geçirilirken, evraka da el koyuldu.

6 DEAŞ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINDA

Öte yandan terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ise 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün, Suriye'ye gidip, örgüte katılan kişilerden olduğu öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Fetullahçı terör örgütünün 'Cennet' listesi çözüldü

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de terör operasyonu; HDP kontenjanından belediye meclis üyesi gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN