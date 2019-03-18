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Şehitlerin kanı yerde kalmadı

’ın Kuzeyinde iki askerin şehit düştüğü operasyonda öldürülen terörist sayısı 12’ye yükseldi. Teröristlerden birinin gri listeden olduğu öğrenildi

Giriş Tarihi: 18.3.2019
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine önceki gün düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. 2 askerin şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı operasyonla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi. Öldürülen teröristlerden birinin gri listede aranan "Havar Bedran" kod adlı Serkan Tuncer olduğu kaydedildi. Iğdır'da düzenlenen terör operasyonunda ise aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR
IRAK'IN kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan şehit piyade uzman çavuşlar Yaşar Çakır ve Taşkın Temel'in için ilk tören Hakkâri'de düzenlendi. Şehit Çakır ve Temel'in naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulanslara konuldu. Yaşar Çakır'ın cenazesi memleketi Kütahya'ya, şehit Temel'in cenazesi ise Türk Yıldızları'na ait uçakla önce Trabzon'a oradan da Gümüşhane'ye gönderildi.
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Şehitlerin kanı yerde kalmadı
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