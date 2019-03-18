BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan İzmir'den sonra AK Parti'nin Kepez Turgut Özal Spor Salonu yanındaki alanda düzenlenen Antalya mitinginde konuştu. İşte Erdoğan'ın buradaki konuşmasının satırbaşları;İzmir'de 120 bin kişiyle mitingimizi yaptık. 31 Mart'ta İzmir'in istismar siyasetini sandığa gömüp inşallah yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum.Antalya'da dik durdukça hiç bir Haçlı bozuntusu aramıza giremez, Türkiye'nin yükselişini durduramaz. Öyle seslenin ki Bizans heveslilerinin akılları başlarına gelsin.Sevdası vatan olmayan bizi anlayamaz. 17 yıldır milletimize olan vefa borcumuzu muhalefet gibi söz değil hizmet üreterek eser üreterek ödüyoruz. Biz herkesin kıyafetine, inancına, hayat tarzına kefiliz.