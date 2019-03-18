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Son dakika: 'den ile birlikte 'ya ortak operasyon!

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu sabah 08.00 itibarıyla 'la doğu sınırımızda 'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız."

AA İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 15:03
Son dakika: Türkiye'den İran ile birlikte PKK'ya ortak operasyon!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA'lara yeni bir yazılım yüklediklerini belirterek "Bundan sonra terör örgütleri dağlarda bırak yürümeyi, kafalarını çıkaramayacak. Kafalarına kafalarına indireceğiz. Bakın 15 gün önce İran'la ortak operasyon yapacağımızı söyledim. Tarihimizde ilk defa. 2-3 defa Tahran'a İran'a gittik geldik. Onlar da geldiler. Bu sabah 08.00 itibariyle İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız" dedi.

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Son dakika: Türkiye'den İran ile birlikte PKK'ya ortak operasyon!
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