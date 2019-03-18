Türkiye sayesinde özgürce ve huzurlu nefes alıyoruz

YPG ve PKK esareti altında 7 yıl zindan hayatı yaşayan Afrinliler geçen yıl, TSK ve ÖSO birliklerinin operasyonu ile kurtarıldı. Özgürlüklerinin birinci yılında SABAH'a konuşan Afrinliler, "Erdoğan olmasaydı esaretimiz hala devam ediyordu" dedi. Afrin Meclis Başkanı Sait Süleyman, "Ölenler hep Müslüman. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca PKK ve YPG bizi öldürüyorlardı. Şimdi Yeni Zelanda'daki Müslüman kardeşlerimizi iİslam düşmanları katlediyor. Katil değişse de ölen değişmiyor. Zaten katliamı yapanlarn sözde manifestolarında da düşmanlığı gizlemiyor. Türkiye sayesinde özgürce ve huzurla nefes alabiliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'a çok şey borçluyuz. Zamanla burası çok daha iyi olacak. Burada halkla birlikle kent yönetiyoruz. Ticari hayat yeniden canlanmaya başladı. Terörün izleri büyük ölçüde temizlendi. Kürtlerin en büyük düşmanı PKK'dır. PKK'nın kürtlere verdiği zararı kimse vermedi" dedi.

Afrinli Resul Helil (52) ise hayatının 7 yılının PKK YPG tarafından çalındığını söyleyerek "PKK'nın herkesi haraca bağlamıştı. Hiçbir şeyimiz güvende değildi. Çocuklarımız, eşlerimiz, evimiz malımız tehlike altındaydı. Bir yıldır artık güven içerisinde yaşıyoruz" dedi. Afrin Ticaret Odası Başkanı Nasır Hüso ise ticari faaliyetlerin, fabrikalarının yeniden kendi kontrollerine geçtiğini belirterek, "Dünyanın en iyi zeytinyağını üretiyoruz. Artık Türkiye üzerinden ihracat yapmaya da başladık. Ehliyet, ruhsat ve tapu gibiişlemler yapılmaya başlandı" şeklinde konuştu.



UMUTLARIN YEŞERDİĞİ YENİ AFRİN

Afrın'de operasyon sonrası başlayan çalışmalar neticesinde Türkiye, kenti baştan aşağı yeniledi. Kentte günde 10 ameliyatın yapılabildiği, 30 doktor hizmet verdiği büyük bir hastane kuruldu. 248 okulun açıldığı kentte bin 600 öğretmen görev yapmaya başladı. 43 bin öğrenci eğitim görüyor. 2 bin kişilik yerel polis teşkilatı asayişi sağlıyor.

EGM Özel Harekât Başkanlığı'na bağlı Suriye Görev Gücü, bölgede huzur ve güvenliği sağlıyor.

İçme suyu için 18 sondaj kuyusu açıldı.

Terör örgütünün tahrip ettiği camiler, yeniden ibadete açıldı. 36 cami, 2 müftülük binasının tadilatı sürüyor.

Zeytin Dalı Elektrik, Su ve Kanalizasyon İdaresi (ZESKİ) kurulacak.

Bin 270 öğretmen Afrinli çocuklara okuma yazma öğretiyor.

Afrin'de 42, Bülbül'de 26, Cinderes'te 92 bina, Mabatlı'da 10, Racu'da 23 Şeran'da 15 olmak üzere 208 binada 129 bin metrekare enkaz kaldırıldı.

Afrin Hastanesi halka açıldı. 9'u milli danışman, 237 personel hizmet veriyor.

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