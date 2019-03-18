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nasıl olacak ve ne zaman yürürlüğe girecek? ücreti ne kadar?

hakkında detaylar netleşmesine rağmen, konuya yönelik araştırmalar son sürat devam ediyor. Henüz vatani görevini tamamlamamış milyonlarca genç, 'Yeni nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. , kamuoyunda tek tip olarak da anılan sisteme ilişkin detayları elinde bir tablo ile canlı yayında aktardı. Bakan Akar, ücreti hesaplama işleminin nasıl yapılacağını ve yedek astsubay ile subaylık ayrıntılarını da şema üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Bu bağlamda, ' ne kadar olacak?' sorusu en çok sorgulananlar arasında ilk sırada yer alıyor. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, bedelli ücreti ile beraber yeni sistem hakkındaki tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.3.2019 11:08
Yeni askerlik sistemi nasıl olacak ve ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Çok uzun bir süre gündemin önemli maddelerinden birisi olan yeni askerlik sistemi, geçtiğimiz haftalarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın detayları açıklaması ile beraber netleşti. Vatani hizmetini tamamlamamış bireylerin yanında, tek tip olarak da bilinen yeni sisteme ilişkin fikir sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?' sorusunu araştırıyor. Elinde bir şema ile canlı yayına çıkan Bakan Akar, yeni sisteme ilişkin bütün ayrıntıları paylaşırken bedelli askerlik ücreti, kaç ay askerlik yapılacağı, yedek astsubaylık ve subaylık gibi başlıklara değindi.

Bakan Akar'ın açıklamaların akabinde 'bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?' sorusunun cevabı bir hayli sorgulanmaya başlandı. Gösterilen şemaya 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

İşte Bakan Akar'ın tablo, şema ile milyonlara aktardığı yeni sistemin detayları...

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Yeni askerlik sistemi nasıl olacak ve ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?
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