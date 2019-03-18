Yeni askerlik sistemi nasıl olacak ve ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Çok uzun bir süre gündemin önemli maddelerinden birisi olan yeni askerlik sistemi, geçtiğimiz haftalarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın detayları açıklaması ile beraber netleşti. Vatani hizmetini tamamlamamış bireylerin yanında, tek tip olarak da bilinen yeni sisteme ilişkin fikir sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?' sorusunu araştırıyor. Elinde bir şema ile canlı yayına çıkan Bakan Akar, yeni sisteme ilişkin bütün ayrıntıları paylaşırken bedelli askerlik ücreti, kaç ay askerlik yapılacağı, yedek astsubaylık ve subaylık gibi başlıklara değindi.

Bakan Akar'ın açıklamaların akabinde 'bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?' sorusunun cevabı bir hayli sorgulanmaya başlandı. Gösterilen şemaya 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

İşte Bakan Akar'ın tablo, şema ile milyonlara aktardığı yeni sistemin detayları...