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Yine provokasyon çığırtkanlığı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019
Yine provokasyon çığırtkanlığı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile gizli ittifakı, HDP yöneticilerinin açıklamalarıyla su yüzüne çıkan CHP'den 21 Mart'ta yapılacak Nevruz kutlamalarına ilişkin 'provokasyon çığırtkanlığı' geldi. CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 21 Mart Nevruz kutlamalarına yönelik 'provokasyon' çığırtkanlığı yaptı. Öztrak, 21 Mart'ta Nevruz kutlamalarının olacağını hatırlatarak, "21 Mart Nevruz kutlamalarında ülkemizde ciddi provokasyonlar olacağına dair duyumlar alıyoruz" dedi.
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Yine provokasyon çığırtkanlığı
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