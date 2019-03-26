‘İmamoğlu, adaylıktan çekilmiyorum vuracak mısın?’

CHP'NİN İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'den ayrılarak DSP'den aday olan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'a yönelik sözleri davalık oldu. İmamoğlu, Toprak için "Zaman azken, son dönem belediye başkanı bu ısrarından vazgeçsin. Son uyarımı yapıyorum" demişti. Toprak da bu tehdide "Ekrem İmamoğlu'na cevabımdır. Çekilmiyorum, ne yapacaksınız? Vuracak mısınız?" karşılığını verdi. İmamoğlu'nun sözlerinin faşist bir yaklaşım olduğunu ve hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da "Bu tehditlere pabuç bırakmayız. Allah, bu zihniyetteki siyasilerden İstanbul'u, Türkiye'yi korusun. Bunların şirazesi kaymış" diye konuştu.