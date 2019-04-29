Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu: 37 kişi yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" yönündeki ihbar üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

Haklarında yakalama kararı çıkartılan 41 kişi için belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, operasyon kapsamında 4 kişinin de arandığı belirtildi.