Son dakika! Erdoğan ve Trump'tan telefon görüşmesi! İşte görüşmenin gündemi

75 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ VE TERÖRLE MÜCADELE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı. İki lider iki ülke arasında 75 milyar dolarlık ticaret hedefi konusunda kararlılıklarını vurgularken terörle mücadele konusunda da mutabık kaldı.

BAŞKAN ERDOĞAN SALDIRI İÇİN GEÇMİŞ OLSUN DEDİ

Başkan Erdoğan görüşme vesilesiyle San Diego'daki silahlı saldırıyı da kınayarak Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

S-400'LER İÇİN ORTAK ÇALIŞMA GRUBU TEKLİFİ

İkili ve bölgesel konuların konuşulduğu görüşmede Rusya'dan alınması planlanan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda ortak çalışma grubu önerisi de gündeme geldi.

İşte görüşmeye ilişkin tüm ayrıntılar;

SURİYE VE DİĞER BAŞLIKLAR

İkili ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede 75 milyar dolrlık ticaret hedefi yeniden teyit edildi, atılacak adımlar değerlendirildi. Erdoğan ve Trump, Suriye'de yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak, terörle mücadele konusunda yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu'ndan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirdi. Erdoğan, görüşme vesilesiyle San Diego şehrinde yaşanan silahlı saldırıyı kınayarak, ABD Başkanı Trump'ın nezdinde ABD halkına başsağlığı dileklerini sundu.