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üyesine hapis cezası

Yargıtay 9. , üyesi 'u üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, adli kolluğa imza verme şartının kaldırılmasına hükmetti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2019 18:15
Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Ahmet Karadavut'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Karadavut ile avukatı katıldı.

FETÖ'nün yargıya yerleştirdiği ilk 7 isimden olduğu belirlenen Karadavut, esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Karadavut, örgüt üyesi olmadığını öne sürerek iddiaları reddetti.

Karadavut ve sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Kararda, sanık Ahmet Karadavut'un, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirim uygulanarak ceza 7 yıl 6 aya indirildi.

Heyet, tutuksuz sanık Karadavut hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına, adli kolluğa imza verme şartının kaldırılmasına karar verdi.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
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