İYİ Parti'de kurultay sesleri

"MALİYETİ AĞIR OLMUŞTUR"



Alınan oy oranın nispeten kazanılan belediyenin az olmasına dikkat çeken Özal,"İttifak görüşmelerinin sağlıklı bir istişareye dayanmadan yapılmasının yol açtığı bu durum İyi Parti'ye maliyeti ağır olmuştur.





"OLAĞANÜSTÜ KURULTAYIN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINI TALEP EDİYORUZ"



Açıklamalarında,kurultayın yapılması gerektiğini ifade eden Özal, "Sağlıklı değerlendirmenin partimizin en yetkili karar organı olan Büyük Kurultay tarafından yapılması gerektiğini görüyoruz. Bu nedenle partimizin yetkili organlarınca en kısa sürede kurucu üst kurul delegelerimizle yapılacak olan, olağanüstü kurultayın toplantıya çağrılmasını talep ediyoruz" diyerek açıklamalarına son verdi.