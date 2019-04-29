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Koltuklarını kaybedenlerin fitne-fesat politikası

Başkan ’ın Kızılcahamam kampında “fitne-fesat yaymaya çalışanlara fırsat vermeyin” vurgusu gündemdeki yerin korumaya devam ediyor. A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, canlı yayında fitne fesat çetesinin gerçek niyetlerini değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 29.4.2019 19:31 Güncelleme Tarihi: 29.4.2019 19:34
Koltuklarını kaybedenlerin fitne-fesat politikası

Sali, "AK Parti'de bir zamanlar en yüksek görevlerde bulunan kişiler makamlarında oturdukları sürelerde hiçbir rahatsızlıkları belirtmemişlerdi. Ne zamanki koltukları alındı gerçek yüzleri ortaya çıkarak fitne ve fesata başladı. Bu kişilerin dilleri ise bölücü ve ayrıştırıcı bir dil kullanılıyor. Bu kişileri korkutan ise önümüzdeki 4,5 yıl seçim olmaması." dedi.

Koltuklarını kaybedenlerin fitne-fesat politikası

BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI
Fitne tohumlarını ekenlere asla fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Hiçbir AK Partilinin lakayt davranma, görevden kaçma lüksü yoktur. Bizimle yol yürüyen her arkadaşımızın vatandaşlarına karşı sorumlulukları olduğunu unutmaması gerekiyor. Kendini ülkesinden ve partisinden büyük görerek bu yolda yürümeye kalkanlar baştan kaybetmiştir. Bunun için tüm arkadaşlarımdan oturmalarından, kalkmalarından, işlerine, güçlerine dikkat etmelerini istiyorum. Kimlerle oturuyorsunuz, kimlerle kalkıyorsunuz buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Koltuklarını kaybedenlerin fitne-fesat politikası
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