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Zonguldak merkezli 3 ilde operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki () "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2019 17:16
Zonguldak merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla Zonguldak, Ankara ve Karabük'te gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından, 3'ü ise nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 25 Nisan'da Zonguldak, Ankara ve Karabük'te belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1 muvazzaf asker ile ihraç edilen 1 askeri öğrenci, avukat, tekniker ve ''mahrem imam'' olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Zonguldak merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
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