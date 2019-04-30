IP tabanlı yeni nesil Tasmus ıı

BUGÜN NELER OLDU

ORDUMUZUN taktik sahadaki haberleşme ihtiyaçları için tasarlanan ve üretilen IP tabanlı yeni nesil TASMUS II Prototip Sisteminin 10 araç ve 6 taşınabilir alt sistemden oluşan ilk teslimatı saha testleri için ASELSAN'dan MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına yola çıktı. TASMUS-II sistemi ile sağlanan haberleşme çözümü, taktik alandaki tüm haberleşme gereksinimleri karşılıyor ve kullanıcılarına kompakt, taşınabilir, genişleyebilir, güvenli ve kullanımı kolay bir sistem sunuyor. TASMUSII, taktik alandaki tüm haberleşme gereksinimlerini entegre bir sistem çözümü ile karşılayan, Ağ Merkezli Muharebe konseptine uygun, taşınabilir, yüksek beka kabiliyetine sahip, esnek ve güvenilir bir taktik ağ oluşturmak üzere tasarlandı.