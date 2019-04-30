AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK),Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

"Ramazandan sonra milletvekillerimizle bir araya geleceğiz. Hükümetimizin önünde kesintisiz bir icraat dönemi var. Son derece kıymetli bir 4.5 yıl bu. Türkiye'nin hedeflerinin ulaşması bakımından hiçbir saniyesinin heba edilmemesi gereken bir süreç."

Emeği ve alın terinin kutsal olduğu bir gelenekten geliyoruz, işçi kardeşlerimizin bayramını kutluyoruz. Pazar günü Ramazan ayına kavuşuyoruz. Barış ve esenlik ayıdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik : ABD devlet başkanı atayamaz

VENEZUELA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ

Venezuela'da bir darbe girişim başladı ve olaylar sürüyor. Guaido askeri birliklere sokağa çıkın çağrısı yaptı. Gördüğümüz kadarıyla anayasanın etrafında kenetlenmiş duruyor silahlı kuvvetler.

Hiçbir devlet bir başka devlete, devlet başkanı seçemez. Biz bu darbe girişiminin sivil kanadını oluşturan Guaido'nun mesajlarını inceliyoruz Demokrasiden bahsediyor ama askerlerle poz veriyor.

"BİR ASKERİ UNSURUN MİLLETİNE YAPACAĞI EN BÜYÜK İHANET DARBE GİRİŞİMİDİR"

Uluslararası ortakları kimdir diye düşünürken ABD Başkan Yardımcısı'ndan bir tweet geliyor 'Yanındayız' diye. Hemen ardından Boltan'dan 'Maduro yönetimine son vermezseniz daha çok acı çekeceksiniz' diye bir mesaj yayımlanıyor.

Bir askeri unsurun milletine yapacağı en büyük ihanet darbe girişimidir. Darbenin arkasındakiler ülkelerin onurunu çalarlar. Bir takım kuklalar vasıtasıyla o ülkeyi karıştırırlar.

"BİZ SEÇİLMİŞ İDARECİLERDEN YANAYIZ"

Biz seçilmiş idarecilerden yanayız ve darbelere karşıyız. Venezuela halkının ve seçilmiş iradenin yanındayız.

ABD'NİN MÜSLÜMAN KARDEŞLER İLE İLGİLİ KARARI

Bugün son derece vahim gördüğümüz bir açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı. Bütün islam dünyasında yapılanması bulunana Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan edeceği açıkladı. Eğer demokratik unsurları yasaklıyorsanız terör unsurlarının ortaya çıkmasını sağlıyorsunuz. Müslüman Kardeşler gibi şiddetten uzak bir yapının terör örgütü ilan edilmesi DEAŞ'ın propagandasına verilen en büyük destektir. Müslüman kardeşler gibi bir ana akım grubuyla DEAŞ'ı yan yana getirmek olmaz.