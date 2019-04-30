Yüksek Frekans Bizden Sorulur!

BUGÜN NELER OLDU

Taktık ve stratejik sahada telli haberleşme sistemlerinin yanı sıra farklı gereksinimlere ve senaryolara bağlı olarak telsiz sistemleri yoğun olarak kullanılmaktadır. Telsiz sistemleri içinde HF (High Frequency) frekans bandı da önemli bir yere sahiptir. Daha ziyade kısa mesafeli ve kısa süreli görüşmeler için kullanılan V/UHF (Very/Ultra High Frequency) bandı haberleşmesinden farklı olarak HF frekans bandındaki haberleşme uzun mesafeler ve uzun süreli görüşmeler için kullanılmaktadır. Bu kapsamda taktik/stratejik sahada haberleşme, ihtiyaca göre yer dalgası veya gök dalgası/NVIS (Near Vertical Incidence Skywave) ile sağlanır. HF Bandı içerisinde tarama yapılması, algılanan haberleşme yayınlarının yönlerinin kestirilmesi, yerlerinin belirlenmesi, dinlenmesi, parametrelerinin çıkarılması ve kaydedilmesi işlevlerini yerine getiren ve aynı zamanda haberleşmenin engellenmesi, geciktirilmesi veya yanlış bilgi iletimine sebep olunarak dost birliklere avantaj sağlanması ihtiyacını karşılayacak sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak ASELSAN tarafından geliştirilen HF ED (Elektronik Destek) ve HF ET (Elektronik Taarruz) Sistemleri'nin tasarım doğrulama faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiş olup Sistemlerin kısa süre içinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılmasına yönelik faaliyetlere yoğun bir şekilde devam edilmektedir.