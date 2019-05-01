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Beştepe'de kritik zirve sonrası yazılı açıklama

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Özel temsilcisi James Jeffrey başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen heyetler arası görüşmede Suriye konusunda son gelişmeler ele alındı.

Giriş Tarihi: 1.5.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 1.5.2019 20:12
Beştepe'de kritik zirve sonrası yazılı açıklama

Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda Fırat'ın doğusunda ve Suriye'nin genelinde terörle mücadele, güvenli bölge, Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi, DEAŞ, PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı mücadele, idlib mutabakatının korunması, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması ve Suriye'nin yeniden inşası konuları gündeme geldi.

Kritik görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama

Oluşturulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği ifade edildi. Bu konuda Türk ve ABD teknik heyetlerinin yapacağı müzakerelerin ardından nihai bir sonuca varılması ve uygulanması konusunda fikir birliğine varıldı.

Suriye konusunda işbirliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

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Beştepe'de kritik zirve sonrası yazılı açıklama
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