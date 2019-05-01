İBB’de istifa mobbingi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yıllarca başarılı çalışmalara imza atan bürokratlar hedef alınıyor. Mazbata alan Ekrem İmamoğlu da bugüne kadar sayısız hizmetler kazandıran personelin istifasını istedi. İmamoğlu, "Bazı yöneticiler hakkında soruşturma açılacak. Onların yerinde olsam istifa ederim" diyerek bir skandala imza attı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da, İstanbul'da henüz seçim sonuçları netleşmeden sosyal medyada İBB Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan'ı hedef gösterdi. Tanal'ın paylaşımı sonrasında binlerce CHP'li isim ve trol hesap Şahin'e kişilik haklarını ihlal ederek tehditler savurdu. CHP'nin baskı altına almak istediği iki diğer isim ise İBB Kültür A.Ş. Basın Müşaviri Ömer Faruk Birpınar ve İBB Metro İstanbul Basın Müşaviri Gülsüm Sezer Karataş oldu. Şan, Birpınar ve Karataş SABAH'a konuştu:







İBB Turizm Müdürü Halil İbrahim Şahin: CHP'yi, İmamoğlu'nu ve seçimdeki usulsüzlükleri eleştirdiğimiz tweetler yeni atılmış gibi gösteriliyor. O tweetler daha önce atıldı.CHP'li bir başkan geldi diye fikirlerimiz değişecek değil. İstifaya zorlanmamız CHP'nin fikir hürriyetine ne derece saygılı olduğunu göstermesi bakımından ibretlik.

İBB Kültür A.Ş. Basın Müşaviri Ömer Faruk Birpınar: Siyasi bakımdan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve siyasetini destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Bu da anayasal hakkımızdır. Bu saldırının organize olduğu çok açık.

İBB Metro Basın Müşaviri Gülsüm Sezer Karataş: Baskıyı asla kabul etmem. Fikir hürriyeti dahilinde hukuka uygun görüşlerim nedeniyle meşru olmayacak kadar çirkin bir yöntemle direk hedef gösterilerek ve kişilik haklarım ihlal edilerek istifaya zorlanmam. Kıdem ve ihbar tazminatını vermemek için itibar suikasti yapma teşebbüsleri çok acı.

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