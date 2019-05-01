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'da operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı

'da otomobil kundaklayan ve metro istasyonuna slogan yazan 'lılara 2 ilde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 1.5.2019 11:15
İstanbul'da PKK operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'lı şüphelilerin 18 Nisan'da Üçyüzlü Metro istasyonu duvarlarına slogan yazdığını ve 21 Nisan'da Kağıthane'de araç kundakladıklarını belirledi.

Ekipler 27 Nisan'da Diyarbakır ile İstanbul'un Arnavutköy, Bağcılar, Kartal ve Kağıthane ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'da PKK operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı
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