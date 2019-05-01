Örgüt içi infazlar çözülmeyi hızlandırdı

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Güvenlik güçleri tarafından son yıllarda terör örgütüne karşı yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren PKK'da başarısızlıklarının faturasını birbirlerine yükleyen teröristler örgüt içi infazlara başladı.Son dönemde artan örgüt içi infazlara 23 Nisan'da bir yenisi eklendi. Bir terörist grup, içlerindeki İran uyruklu Rüstem Elemholi'yi ajan olmakla suçladı. Günler süren ağır işkencelerin ardından Elemholi, diğer teröristler tarafından öldürüldü. Bu durumun duyulması örgüt içerisinde bir süredir devam eden çözülmeleri de hızlandırdı. Teröristlerin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığınmaya başladıkları öğrenildi.